Mestlin: Einbruch in Einkaufsmarkt

von svz.de

01. März 2019, 10:52 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in einen Einkaufsmarkt in Mestlin gewaltsam eingedrungen. Die Einbrecher drangen gegen 01:00 Uhr gewaltsam in den Einkaufsmarkt ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge zahlreiche Tabakwaren und Spirituosen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 5.500EUR.

Die Kriminalpolizei sicherte später Spuren und Beweismittel am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Auch ein Fährtenhund der Polizei war vor Ort. Die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.