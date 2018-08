Ludwigslust : Mit dem Fahrrad über die Dörfer

35 Radler gingen auf eine der neuen Entdecker-Routen. Raseneisenstein war das spezielle Thema

29. August 2018, 05:00 Uhr

Neugierig und unternehmungslustig trafen sich 35 Radfahrer vor dem Ludwigsluster Rathaus, um auf Erlebnistour zu gehen. Schmackhaftes, Wissens- und Sehenswertes rund um den Raseneisenstein wollten sie „erfahren“. Vor dem Start gab Ludwigslusts Wirtschaftsförderer Henrik Wegner einen Überblick über die geplante Radtour. Sie sollte entlang einer der acht Entdeckerrouten in der Region Grabow, Ludwigslust und Neustadt-Glewe führen, die im Rahmen eines mit Leader-Mitteln geförderten Projektes entwickelt worden waren. Nachdem der Ludwigsluster Bürgermeister Reinhard Mach das Startsignal geläutet hatte, ging‘s los auf die Raseneisenstein-Dör- fertour.

Erste Station war der Jagdstern im Schlosspark. In Warlow wartete dann der Bürgermeister der Gemeinde, Rainer Zimmermann. Er berichtete von der Entwicklung des Dorfes und schwärmte von den jungen Menschen im Ort. Als nächste Station stand der Besuch des Mühlenfrühschoppens in Kummer auf dem Plan. Hier konnten sich alle an den Ständen des Fördervereins der Feuerwehr und des Bäckers stärken, wobei das Brotbacken mit Edeltraud Kahl besonders für die Kinder ein Publikumsmagnet war. Die Besichtigung der aus Backsteinen errichteten Holländer-Windmühle begeisterte alle gleichermaßen. Anschließend radelte die Gruppe weiter zur alten Ziegelei in Kummer, wo sich Bildhauer und Künstler Tom Lehnigk seinen Traum erfüllt hat. Alle spürten seine Begeisterung, er ließ keine Fragen unbeantwortet und öffnete seine Werkstatt für die interessierten Besucher. Bevor es weiterging, genossen die Radler noch die legendären Käsepralinen aus der Kummeraner Käserei, darunter auch die neueste Sanddorn-Praline.

In Göhlen informierte Bürgermeister Helmut Seyer über seinen Ort und die Geschichte des Göhlener Rennofens. Rennöfen wurden ab dem siebenten Jahrhundert errichtet, mit Holzkohle, Holz oder Torf und Raseneisenstein befüllt, um bei 1100 bis 1350 Grad Celsius Eisen zu gewinnen. In einer Vitrine an der Straße kann der Göhlener Rennofen besichtigt werden.

Zur Radtour hatten die VeloClassico, der Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin, die Stadt Ludwigslust, das Amt Ludwigslust-Land, der Landkreis und die Leader-Aktionsgruppe SüdWestMecklenburg eingeladen. Veranstalter Detlef Köpke warb für eine Teilnahme an der deutschlandweit einzigartigen VeloClassico, die am 15./16. September in Ludwigslust stattfindet. Bereits zum vierten Mal werden sich dort Radliebhaber treffen, um, stilecht gekleidet, auf eine von vier verschiedenen Radtouren zu gehen, sich lokale Delikatessen schmecken und sich mit Musik vor dem Rathaus unterhalten zu lassen. Eine Ausstellung zur VeloClassico, bei der auch seltene historische Fahrräder zu sehen sein werden, steht allen Interessierten offen.

Die Radler der Erlebnistour kehrten schließlich mit zahlreichen neuen Informationen und Eindrücken im Gepäck zurück zum Ausgangspunkt nach Ludwigslust. Viele von ihnen schon mit den Gedanken bei der VeloClassico und der Überlegung, für welche Runde man sich anmelden möchte.