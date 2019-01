Ludwigslust : Modellprojekt voranbringen

Auswertung der ersten Etappe mit Fachdienst Jugend am 14. Februar

28. Januar 2019, 19:56 Uhr

Drei Amtsbereiche sind mit dem Modellprojekt für Kinder- und Jugendarbeit im letzten Jahr gestartet. Nun soll eine Auswertung durchgeführt und die Arbeit besprochen und weiter verbessert werden. Am 14. Februar trifft sich, auf Einladung des Fachdienstes Jugend, die einberufene Projektgruppe, welche das Modellprojekt begleiten, verbessern und bewerten soll. Zu den Projektgebieten gehören die Ämter Ludwigslust-Land, Goldberg-Mildenitz und Plau am See. „Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir uns als Projektgruppe mit den Stelleninhabern und Ämtern zusammensetzten und in einer Art Halbzeitbilanz schauen, was gelaufen ist, wo es Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten gibt und wie wir das Modellprojekt weiter voranbringen und unterstützen können“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende des Jugendrings, Nico Conrad, froh über die Einladung des Fachdienstes Jugend.

„Wir wollen zudem schauen, was es für Verbesserungen in der täglichen Arbeit der Stelleninhaber gibt, wie die Arbeitstage aussehen, wie die Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der einzelnen Angebote erfolgt, wie die Kooperation mit den Akteuren im gesamten Amtsbereich klappt und was für Veranstaltungen und Aktionen bereits, mit welchem Erfolg, gelaufen sind“, ergänzt Markus von Jan, Geschäftsführer im Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim. Das Modellprojekt läuft in den Jahren 2018 und 2019 im Landkreis Ludwigslust-Parchim und soll, nach seiner Evaluation, den entsprechenden Gremien Aufschluss über die Möglichkeit der zukünftigen Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit in den Amtsbereichen sowie im gesamten Landkreis geben.