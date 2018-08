Ludwigslust : Müll vergessen: Polizei greift ein

Die Polizei in Ludwigslust sorgt für Ordnung. Und dafür geht sie auch mal erzieherische Wege.

von svz.de

03. August 2018, 20:45 Uhr

Ordnung muss schon sein. Zwei Pärchen feierten am Mittwochabend auf dem Spielplatz hinter dem Caravanstellplatz in Ludwigslust offenbar feuchtfröhlich. Eine Polizeistreife machte die vier gegen 22.30 Uhr darauf aufmerksam, dass sie ihren Müll – leere Flaschen und Verpackungen – später mitnehmen sollten. Machten die Jugendlichen aber nicht, wie die Polizisten am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr feststellten.

Kurzerhand fuhren die Beamten zu einer der am Vorabend aufgenommenen Adressen, trafen die zwei Frauen an und brachten sie zum Spielplatz. Hier mussten die 18- und die 19-Jährige den Müll vom Vorabend dann wegräumen. Eigentlich wollten die Polizisten auch die beiden jungen Männer dazu bitten. Die aber hatten wohl noch einen Kater: Bei ihrer Adresse öffnete niemand. Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers: „Unsere Kollegen haben konsequent gehandelt.“