Ludwigslust : Musik kennt keine Altersgrenze

„Ikarus“ steht an der Musikschule „Johann Matthias Sperger“ für Instrumentenkarussell. Ein Angebot, bei dem Kinder im Lauf eines Jahres mehrere Instrumenten kennenlernen und sich dann für eines entscheiden können. Doch in diesem Schuljahr gab es eine Premiere. Unter den Kindern saß eine Schülerin, die nicht so ganz in das gewohnte Bild passte. Denn Waltraud Laudon ist 63 Jahre alt.

Als ihr Enkel sich an den verschiedenen Instrumenten ausprobieren wollte, hat die ehemalige Lehrerin, die bereits in Rente ist, kurzerhand mitgemacht. Und so wurde auch sie Ikarus-Schülerin. Als Rentnerin wollte sie sich endlich den Wunsch erfüllen, ein Instrument spielen zu lernen. Aber wie bei den Jüngsten stand auch bei ihr die Frage im Raum „Welches Instrument ist das Richtige?“

Gemeinsam mit den ganz Kleinen hat Waltraud Laudon begonnen. „Ich war sozusagen die „Oma“ unter den Ikarus-Kindern“, so Waltraud Laudon. Aber das machte ihr nichts aus, „wir waren ja alle auf dem gleichen Niveau, also alles Anfänger.“ Kleine Kinder, die teilweise noch nicht einmal zur Schule gehen, und sie, die aber bereits über Notenkenntnisse verfügte.

Für Waltraud Laudon war es äußerst spannend zu sehen und zu hören, was sie nach einer Stunde Unterricht auf dem jeweiligen Instrument dann spielen konnten. „Und“, so Waltraud Laudon, „es kam immer etwas Schönes dabei heraus.“

Waltraud Laudon probierte sich aus: am Cello, am Saxofon, auch am Schlagzeug. Aber nach den ersten Stunden am Klavier wusste sie: Das ist es, genau das möchte ich lernen. Inzwischen spielt sie ausschließlich Klavier, nimmt Unterricht bei Renate Hänisch. Waltraud Laudon ist glücklich über die ersten erfolgreichen Schritte auf „ihrem“ Instrument.

Das Ikarus-Team der Musikschule möchte nun noch mehr Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich unter fachkundiger Anleitung ein Jahr lang an verschiedenen Instrumenten auszuprobieren. Das Erwachsenen-Ikarus soll im September starten. Erwachsene unter sich, die in kleinen Gruppen die ersten musikalischen Schritte wagen, um sich dann vielleicht für ein Instrument zu entscheiden und lang gehegte Träume wahr werden zu lassen. Informationen gibt es bei der Musikschule unter der Tel. 03874 / 21285.







von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 10.Jun.2017 | 06:34 Uhr