Grabow : Musikschüler laden zum Konzert

von svz.de

27. November 2018, 09:30 Uhr

Instrumentalschülerinnen und -schüler geben am morgigen Mittwoch um 17 Uhr im Grabower Fritz-Reuter-Haus, Kießerdamm 19 a, wieder Einblick in ihr Können. Im Unterricht in der Mühlenstraße haben sie sich auf dieses Konzert vorbereitet. In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das auch dieses Mal wieder abgeschlossen wird mit einer Ensemble-Darbietung, zu der alle Schüler ihren jeweiligen Part geübt haben.

Dieses Schülerkonzert findet statt mit Unterstützung der Stadt Grabow. Der Besuch steht allen offen, der Eintritt ist wie immer frei.