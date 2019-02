von svz.de

15. Februar 2019, 14:38 Uhr

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmittag ein Mann in Neu Jabel bei Verlegearbeiten auf einem Dach ca. 3 Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann wenig später ins Klinikum Schwerin, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache.