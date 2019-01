Kremmin : Neue Caravan-Flotte für den nächsten Urlaub

von svz.de

16. Januar 2019, 10:12 Uhr

Ausblick auf den kommenden Urlaub: Das Team von Caravan Wendt & Happy Caravaning in Kremmin lädt am kommenden Sonnabend, dem 19. Januar, von 9 bis 16 Uhr zum traditionellen Miettag ein. Besucher können an diesem Tag die Beispielfahrzeuge der neuen Mietflotte besichtigen.

Bei Kaffee, Glühwein, gegrillten Würstchen, Schmalzstullen und Kuchen gibts die Gelegenheit, sich für den nächsten Urlaub beraten zu lassen.