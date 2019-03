Ludwigslust : Neuer Ernährungskurs

von svz.de

12. März 2019, 07:49 Uhr

Unter dem Titel „Flexifood – gesunde Ernährung maßgeschneidert“ findet Anfang April ein neuer Ernährungskurs in Ludwigslust statt. Anmeldungen sind jetzt schon möglich.

Was ist eigentlich gesunde Ernährung? Dazu äußern sich zahllose Experten mit immer neuen Theorien – Verwirrung pur. Der komplett kostenfreie AOK-Ernährungskurs will Klarheit schaffen. Teilnehmer erfahren über Superfoods, „frei von“-Lebensmittel oder vegane Produkte, die für eine gesunde Ernährung geeignet oder gar notwendig sind. Fragen zu alternativen Ernährungsformen sollten vorher angemeldet werden. Wer seine Essgewohnheiten überprüfen möchte und sich für nachhaltige Ernährung interessiert, ist in dem Kurs herzlich willkommen. Im Kurs gibt es auch Anregungen zu cleverer Vorratshaltung und Tipps für schnelle und saisonale Gerichte.

Der Kurs findet am 8. April und am 15. April jeweils von 18 bis 21 Uhr im AOK-Servicecenter, Fr.-Naumann-Allee 23, in Ludwigslust statt. Anmeldung: 0800 / 265 080 47225.