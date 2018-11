Neustadt-Glewe: Auto prallte gegen Radlader

von svz.de

28. November 2018, 10:47 Uhr

In Neustadt-Glewe ist am Mittwochmorgen ein PKW gegen einen abgestellten Radlader geprallt. Dabei wurde der 74-Jährige Autofahrer schwer verletzt. Offenbar hatte der Autofahrer aufgrund eines akuten gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 74-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Schweriner Straße zeitweilig voll gesperrt werden. Die Umleitung des Straßenverkehrs erfolgte über innerörtliche Nebenstraßen.