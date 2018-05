Weselsdorf : Ökostrom aus dem Gleisdreieck

Stadtwerke und Privatinvestor planen Fotovoltaikanlagen auf Areal zwischen den Bahnstrecken bei Weselsdorf

von Kathrin Neumann

07. Mai 2018, 16:00 Uhr

Solarpark auf dem Acker. Im Gleisdreieck zwischen den Bahnstrecken nach Hamburg bzw. Schwerin südlich von Weselsdorf sollen Freiflächenfotovoltaikanlagen entstehen. Der Bebauungsplan dafür ist derzeit auf dem Weg durch die städtischen Gremien. Angeschoben von einem privaten Investor sind bei dem Projekt jetzt auch die Stadtwerke Ludwigslust-Grabow mit im Boot. SVZ-Redakteurin Kathrin Neumann sprach mit deren Geschäftsführer Wulf-Peter Bosecke.

Wie soll die Beteiligung der Stadtwerke aussehen?

Bosecke: Durch das Bodenordnungsverfahren ist dort eine rund zehn Hektar große, zusammenhängende Fläche entstanden, die der Stadt gehört. Dort wollen wir rund 31 000 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von rund 8,6 Megawatt peak aufstellen. Die Anlage würde pro Jahr rund 87 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Zum Vergleich: Derzeit liegt die Stromabnahme in der Stadt Ludwigslust bei insgesamt 46 Millionen Kilowattstunden im Jahr.

Der Strom kann also nicht komplett vor Ort verbraucht werden?

Nein. In den Spitzenzeiten, wenn unsere und andere dezentrale Stromerzeugungsanlagen mit maximaler Leistung auf das Netz drücken, kann hier nicht der ganze Strom verbraucht werden, sondern muss dann zum Teil in die nächsthöhere Netzebene geleitet und in andere Regionen transportiert werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft will ein Privatunternehmen eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage errichten. Beißt sich das?

Wir nutzen den städtischen Grund und Boden, das Privatunternehmen Grundstücke von Privateigentümern. Der Bebauungsplan wird für das gesamte Gebiet aufgestellt werden. Sobald die Stadtvertreter die Aufstellung beschlossen haben, wird sich der Privatinvestor an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur beteiligen. Bekommt er den Zuschlag, muss die Anlage innerhalb von 24 Monaten ab Zuschlagserteilung ans Netz gehen. Wir können uns für unseren Solarpark dann erst in zwei Jahren an einer Ausschreibung beteiligen, weil die Gesamtleistung der beiden Anlagen die vorgegebene Grenze von 10 Megawatt peak für das Ausschreibungsverfahren überschreitet.

Innerhalb von zwei Jahren nach dem Zuschlag muss der Solarpark Strom ins Netz einspeisen. Ein ehrgeiziges Ziel?

Es ist auf jeden Fall eine Menge zu tun. Eine große Herausforderung wird dabei sein, die Einspeisung in das Netz zu sichern. An unser Stadtwerke-Netz können keine weiteren Stromerzeugungsanlagen angebunden werden. Neue Anlagen müssen also mit der nächsthöheren Netzebene, dem Netz der Wemag Netz, verknüpft werden. Und die hatte bei einer früheren Anfrage mal ein eventuell neues Umspannwerk bei Karstädt als möglichen Verknüpfungspunkt genannt. Es müssen also einige Kilometer Freileitungen um Ludwigslust herum gebaut werden.

Neues Umspannwerk? Reicht das Techentiner nicht mehr?

Das Umspannwerk ist zwar noch ausbaufähig, aber wenn man über einen Ausbau spricht, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob man die Anlage nicht besser aus dem heutigen Wohnort nach draußen verlagert. Das kostet viel Geld, aber bei so vielen Großprojekten, wie sie in der Region geplant sind, wäre es vielleicht machbar, das Umspannwerk an die Straße Richtung Hornkaten zu verlagern. Darüber wollen wir mit der Wemag sprechen.

Warum liegt Ihnen am Projekt Fotovoltaikfreiflächenanlage?

Wenn wir in Ludwigslust die Energiewende umsetzen, in Zukunft auf fossile Energieträger verzichten wollen, dann brauchen wir die alternative Energieerzeugung. Um die Versorgung trotz der unterschiedlichen Verfügbarkeit sicherzustellen, müssen wir auf verschiedene Energieformen setzen – aus Windkraft, Biogas und Fotovoltaikanlagen. Zudem ist es für das Gefühl der Abnehmer wichtig, dass der Ökostrom in ihrer Region produziert wird. Damit entfallen auch die hohen Leitungsverluste beim Transport.

Wind als eine Säule der Energieerzeugung. Das Vorhaben von Stadt und Stadtwerken, bei Techentin Windräder aufzustellen, liegt doch auf Eis?

In Ludwigslust im Moment ja. Aber wir könnten uns – ein positives Votum unserer beiden Gesellschafter vorausgesetzt – an einem kleinen Windpark zwischen Grabow und Kremmin beteiligen und dort auf Flächen der Stadt Grabow zwei Windenergieanlagen aufstellen. Zwei Windräder kämen dort von Privatleuten noch hinzu. Für diesen Windpark sollen noch in diesem Jahr die Anträge auf Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gestellt werden. Noch stehen aber die endgültigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus, weil erst im Juni die einjährige Messung der Windverhältnisse abgeschlossen ist. Wenn wir wissen, welcher Ertrag möglich ist, müssen unsere Eigentümer, die Städte Ludwigslust und Grabow, entscheiden.

Kann so viel Strom überhaupt irgendwann in der Region verbraucht werden?

Wichtig ist ein intelligentes Lastmanagement, um in der Zukunft zu verhindern, dass die Anlagen abgeschaltet werden müssen. Trotzdem wird der hier erzeugte Strom nicht hier verbraucht werden können. Jedenfalls nicht für die Versorgung mit Elektrizität. Aber perspektivisch könnte Strom auch für die Wärmeversorgung genutzt werden und das Erdgas ablösen. Immerhin reden wir da in Ludwigslust über 165 Millionen Kilowattstunden Gas für die Wärmeversorgung. Wir als Stadtwerke denken zum Beispiel über einen großen liegenden Speicher nach, in dem Wasser für das Fernwärmenetz elektrisch aufgeheizt wird. Zentral gesteuerte Stromspeicher in kleinerem Umfang kann es auch in den privaten Haushalten geben.