Neustadt-Glewe : Ohne Gegenkandidaten

Wahlausschuss in Neustadt-Glewe bestätigt Vorschläge

von Andreas Münchow

30. März 2019, 05:00 Uhr

Alles klar für die Wahlen am 26. Mai im Amt Neustadt-Glewe. Wahlleiterin Dörte Ecks konnte auf der Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstagabend verkünden, dass alle Wahlvorschläge „form- und fristgerecht“ eingegangen sind, es keine Mängel gibt.

Im Amt werden bei der Kommunalwahl die Gemeindevertretungen von Blievenstorf und Brenz sowie die Bürgermeister beider Gemeinden gewählt. In Neustadt-Glewe entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die künftige Zusammensetzung ihrer Stadtvertretung, wo insgesamt 19 Sitze zu vergeben sind.

Hier tritt die CDU mit „voller Besetzung“ an: Insgesamt gibt es bei den Christdemokraten 24 Kandidaten. Für die SPD treten elf und für Die Linke acht Kandidaten an. Dazu gibt es zwei Einzelbewerber.

In Blievenstorf treten zwei Wählergruppen zur Kommunalwahl an: „Gemeinsam für Blievenstorf“ mit drei Wahlvorschlägen und „Wir für Blievenstorf“ mit elf Vorschlägen. Dazu gibt es drei Einzelbewerber. In der Gemeindevertretung Blievenstorf geht es um sieben Mandate. Bürgermeister Andreas Mattern bewirbt sich in Blievenstorf als Einzelbewerber erneut für das Amt. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

In Brenz tritt eine Wählergruppe zur Wahl an: „Freie Wähler Brenz“ mit zwölf Wahlvorschlägen für insgesamt neun Sitze in der Gemeindevertretung. Hier stellt sich Bürgermeister Henry Topp (Freie Wähler Brenz) erneut zur Wahl. Auch er hat keinen Gegenkandidaten.

Nach eingehender Prüfung durch die Mitglieder des Wahlausschusses wurden die Wahlvorschläge bestätigt.