Ludwigslust : Ohne Licht – dann ging es hinter Gitter

Polizeikontrolle zur Beleuchtung führte zu unerwartetem Ergebnis / Mann wurde mit Haftbefehl gesucht

von Kathrin Neumann

18. Oktober 2019, 14:26 Uhr

Eigentlich wollten die Beamten des Polizeihauptreviers Ludwigslust nur die Beleuchtung an Fahrrädern kontrollieren. Am Ende brachten sie einen jungen Mann hinter Gitter. Er war ihnen aufgefallen, weil er in der Morgendämmerung ohne Licht unterwegs war.

„Er hatte auf Anfrage erklärt, dass es schon lange her sei, dass er mit der Polizei zu tun gehabt hat“, berichtet Gilbert Küchler, Leiter des Hauptreviers. „Die Überprüfung ergab dann aber, dass gegen den 31-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen.“ Einmal sei es um eine Ersatzfreiheitsstrafe für eine Geldstrafe gegangen, der zweite Haftbefehl war eine U-Haft-Anordnung.

Seit morgens 5.30 Uhr hatte die Polizei an verschiedenen Stellen gestanden und kontrolliert. In der Breiten Straße, am Alexandrinenplatz und am Ortseingang aus Richtung Boizenburg. Weil die Beleuchtung ein Schwerpunkt in diesem Monat ist, hatten die Beamten vor allem diese im Blick. „Aber wir haben bei Kraftfahrzeugen keine Mängel an der Beleuchtung festgestellt“, so Gilbert Küchler. Bei den Radfahrern gab es den einen oder anderen ohne Licht.

Am Ortseingang überprüften die Beamten auch die Geschwindigkeit. „Wir haben vier Übertretungen festgestellt“, so Gilbert Küchler. „Der Schnellste war mit 77 Kilometern pro Stunde unterwegs.“ Nach einer guten halben Stunde hatte sich die Kontrolle aber herumgesprochen – und zu einer merkbaren Verkehrsberuhigung aus Richtung Boizenburg geführt.