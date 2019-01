Grabow : „Onkel Bräsig“ lädt zu Skat und Rommé

von svz.de

22. Januar 2019, 07:57 Uhr

Zum ersten diesjährigen Durchgang seines Skat- und Romménachmittags lädt der Vorstand des Angelvereins „Onkel Bräsig“ Grabow am Sonnabend, dem 16. Februar, ein. Gespielt wird ab 13.45 Uhr in der Gaststätte „Grüne Gurke“. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins sowie deren nächste Angehörige: Ehefrauen und -männer sowie Kinder. Auf die Gewinner warten wieder tolle Preise. Anmeldungen für den ersten Durchgang nimmt Kassenwart Karl-Heinz Diederich, An der Tarnitz 1 in 19300 Muchow, noch bis zum 11. Februar entgegen.

Der zweite Durchgang findet am 9. März statt.