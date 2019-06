Ludwigslust : Orgelkonzert in der Stadtkirche

von svz.de

25. Juni 2019, 08:13 Uhr

Werke Telemanns und französischer Komponisten erklingen am kommenden Sonnabend, dem 29. Juni, in der Stadtkirche Ludwigslust. Dann gastiert der Organist Wieland Meinhold aus Weimar in dem Gotteshaus. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Wer einmal zur verborgenen Orgel emporsteigen möchte, kann schon um 18.30 Uhr an einer Orgelführung teilnehmen, informiert Kantorin Annegret Böhm.

Tickets gibt es nur an der Abendkasse.