von svz.de

30. November 2018, 08:59 Uhr

Die Stadthalle verwandelt sich heute Abend wieder in eine Partyzone für Jugendliche aus Ludwigslust und Umgebung. Der Jugendrat und das Amt Ludwigslust-Land sowie die Stadt Ludwigslust laden zur nächsten Young Style Party am heutigen Freitagabend ein. Los gehts um 18 Uhr in der Stadthalle. Neben guter Musik wird es auch wieder leckere, alkoholfreie Cocktails geben.