Ludwigslust : Patient kann wieder schlucken

Ludwigsluster wurde im Westmecklenburg-Klinikum „Helene von Bülow“ ein Metallgitterstent in den Mageneingang implantiert

von Onlineredaktion pett

04. Februar 2020, 05:00 Uhr

Schluckbeschwerden hatten Dr. Alfred Jueg ins Ludwigsluster Krankenhaus des Westmecklenburg-Klinikums „Helene von Bülow“ geführt. Das Schlucken war dem Ludwigsluster immer schwerer gefallen, dazu hatte sich hohes Fieber entwickelt. „Schnell fand sich als Fieberursache eine beidseitige Lungenentzündung“, erklärt Dr. Nils Raab, Chefarzt der Inneren Medizin. „Er hatte sich immer wieder verschluckt, und es war zu einer sogenannten Aspiration gekommen, wobei Speichel- und Magensaft in die Lunge gelangt war.“ Als Ursache für die Schluckunfähigkeit stellte sich ein verengender Tumor am Mageneingang dar.

Der Fall sei in der Tumorkonferenz vorgestellt und gemeinsam mit Kollegen aus Schwerin besprochen worden, erklärt Sabine Oesterlin, Sprecherin des Westmecklenburg-Klinikums, das weitere Vorgehen. Und es gab eine Lösung. Chefarzt Raab: „Nachdem die Lungenentzündung ausgeheilt war, wurde ein beschichteter Metallgitterstent in den Mageneingang implantiert, der den Tumor auseinanderdrückt und so das Schlucken wieder ermöglicht.“ In aufgespanntem Zustand betrage der Durchmesser des Stents rund 18 Millimeter. Und dieser Durchmesser reiche aus, um wieder normal essen und trinken zu können. „Ein wichtiger Teil Lebensqualität wird so wiederhergestellt“, so Sabine Oesterlin.

Bereits am Folgetag war dem ehemaligen Biologie- und Chemielehrer das Einnehmen von flüssiger und pürierter Kost möglich. Zwei Tage nach dem Eingriff konnte der Patient nach Hause entlassen werden. „Ich fühle mich hier von den Ärzten und Pflegekräften sehr kompetent behandelt und bestens umsorgt. Aus meiner Lehrerzeit kenne ich natürlich viele von ihnen“, freut sich der ehemalige Direktor der LennéSchule, Dr. Alfred Jueg, und hat am Nachmittag nach der Entlassung schon wieder einen Termin in seinem Seniorenverein, den er leitet.

Palliative Therapien konzentrieren sich auf die Behandlung von Symptomen und sind im höheren Lebensalter sehr wichtig. Im Krankenhaus Ludwigslust sei die Methode der Platzierung von Metallgitterstents im Rahmen eines palliativen Tumorkonzepts etabliert. Seit vielen Jahren schon werden Stents, kleine Gittergerüste aus einem speziellen Metall in Röhrenform, in der Medizin eingesetzt. Diese Stents dienen vor allem in der Krebsbehandlung dazu, durch Tumore verursachte Verengungen im Verdauungssystem oder in den Atemwegen offen zu halten.