Ludwigslust : Picknick mit Musik im Park

09. Juli 2019, 07:59 Uhr

Auch in diesem Jahr präsentiert Generalmusikdirektor Daniel Huppert zusammen mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin wieder leichte Klassik in ungezwungener Open-Air-Atmosphäre beim Picknick-Konzert im Ludwigsluster Schlosspark. Das MeckProms-Konzert beginnt am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr am Schweizerhaus. Bereits ab 10 Uhr können sich die Gäste einen gemütlichen Platz zum Picknicken und Musik lauschen suchen.