Ludwigslust : Planschen mit Schlossblick

Land gibt Geld aus dem Strategiefonds für Ludwigsluster Projekt eines Wasserspielplatzes

von Kathrin Neumann

15. September 2020, 05:00 Uhr

Die Chancen auf einen Wasserspielplatz in der Nähe des Ludwigsluster Schlosses steigen. Das Land will 135 000 Euro aus dem Strategiefonds, die für einen Spielplatz im Schlosspark vorgesehen waren, der Stadt zur Verfügung stellen, damit das Projekt Wasserspielplatz realisiert werden kann. „Wenn die Stadt die 135 000 Euro nutzt und noch weiteres Geld dazugibt, um eine größere Sache daraus zu machen, dann sind wir dabei“, sagte Finanzminister Reinhard Meyer jüngst beim Besuch in Ludwigslust. Inhaltliche Maßgabe sei bei einem Spielplatz, dass er kinder- und familienfreundlich ist, und er sollte sich im Umfeld des Schlosses oder des Schlossparks befinden. Ende Juli habe es dazu eine Beratung mit allen Beteiligten, einschließlich Stadt und Stadtwerken, gegeben.

Vorgesehen ist für den Wasserspielplatz die Grünfläche hinter dem Garten des Natureums. Durchaus passend, denn bei dem Gebäude handelt es sich um das einstige Fontänenhaus, in dem die Pumpen für die Wasserspiele am Schloss standen. Die Planung für die Spielfläche solle jetzt angeschoben werden, wie Jürgen Rades, der stellvertretende Bürgermeister, erklärte. Dabei seien auch Fragen des Denkmalschutzes zu beachten.

Ob der Wasserspielplatz – wie in einer ursprünglichen Idee enthalten – im Winter als Eisfläche nutzbar gemacht werden kann, ist derzeit nicht sicher. Das Wasserspielplatz-Projekt, das einst Stadtwerkechef Wulf-Peter Bosecke ins Gespräch gebracht hatte, ist schon über fünf Jahre alt. Anfang dieses Jahres hatte er es dem Finanzminister vorgestellt, der auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Dirk Friedriszik nach Ludwigslust gekommen war. Bei diesem Treffen stellte sich heraus, dass auch das Land im Bereich des Schlossparks, genauer gesagt am Schweizerhaus, einen Spielplatz plant. Dieses Projekt stand schon kurz vor der Ausschreibung, wurde dann aber gestoppt. Das dafür vorgesehene Geld könnte nun in den Wasserspielplatz am Natureum fließen.