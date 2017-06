klein krams : Prämierte Pferde in Klein Krams

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das jüngste Mitglied der Pferdefamilie des Haflingerhofes in Klein Krams heißt Hude. Die Mini-Shetty-Stute wurde Pfingstmontag geboren und vergrößert den Pferdebesitz von Volker Tack und Brunhild Klocke auf 22. Auf dem Hof wird seit Jahrzehnten professionelle Zucht betrieben, aber auch der Spaß und die Freude an den Vierbeinern soll nicht zu kurz kommen.

An insgesamt fünf Wiesen in und um Klein Krams haben Volker Tack und Lebensgefährtin Brunhild Klocke ihre Pferde untergebracht. „Wir fahren jeden Tag herum und schauen, dass es allen gut geht und es ihnen an nichts fehlt“, erklärt der Züchter, der seit der Wende in Klein Krams lebt. Auf dem Gestüt in Alt Krenzlin springen derzeit drei Fohlen über die Weide, die alle vor etwa zwei Monaten geboren wurden. „Anfang Juli werden wir sie dann auf der Fohlenschau auf dem Gestüt in Redefin vorstellen“, erklärt Tack. Bei der Schau müssen die Fohlen vor einer Jury laufen und werden u.a. anhand ihres Typs, der Stellung und Bewegung bewertet. „Das ist immer ein großer Tag für alle Züchter“, erklärt Volker Tack, der seit fünf Jahren Ehrenmitglied des Landesverbandes der Haflingerzüchter und -halter für Schleswig-Holstein und Hamburg ist.

Bereits 1949 entdeckte Volker Tack seine Leidenschaft für die Vierbeiner mit der schönen Mähne. Begonnen hatte seine Pferdezucht mit Shetland- und Welsh-Ponys, bevor er vor etwa 35 Jahren auf Haflinger umstieg. Mit der Haflinger-Stute Saniela legte er den Grundstein seiner Haflinger-Zucht und konnte damit bisher viele Prämierungen und Erfolge erreichen. Aber auch von den Ponys konnte Tack sich nie richtig trennen und so besitzt er heute auch neun Mini-Shetty-Ponys. „Die dürfen eine Widerristhöhe von 86 Zentimetern nicht überschreiten“, erklärt der 85-jährige Pferdenarr. Vor drei Jahren zog es dann auch Tacks Lebensgefährtin Brunhild Klocke auf den Haflingerhof nach Klein Krams. Die gebürtige Nordrhein-Westfälin hat 40 Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet und dabei vor allem Reiter therapiert. „Ich bin aber auch viele Jahre selbst geritten“, erklärt die 65-Jährige. Hinter dem Haus des Paares leben derzeit auch drei Mini-Shettys. „Unsere Stute Hede hat gerade erst ihr Fohlen Hude bekommen und da möchten wir sie noch im Auge behalten. Außerdem sind die beiden ein super Rasenmäher“, erklärt Brunhild Klocke. Eine weitere Mini-Shetty-Stute erwartet dieser Tage ihr Fohlen.

Um noch mehr Leute nach Klein Krams zu ziehen und für Pferde zu begeistern, wollen Volker Tack und Brunhild Klocke ab den Sommerferien nun auch Pony-Reiten anbieten. „Die Kinder können sich an die Pferde gewöhnen, mit ihnen spazieren gehen und sie pflegen“, so Klocke. Für die Kleinen sind hier die Mini-Shettys geeignet, aber auch auf den Haflingern könnten die größeren Kinder reiten. Auch Kutsch- und Kremserfahrten werden auf dem Hof angeboten. „Es wäre doch toll, wenn wir unseren Ort weiter beleben könnten. Und da sind wir mit der Kramserei und dem Eselhof ja schon in bester Gesellschaft“, sagt Brunhild Klock. Wer Interesse am Pony-Reiten hat, kann sich unter Tel. 038754 / 2 25 75 melden.