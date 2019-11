Spektakulärer Einsatz am Freitagnachmittag

von Andreas Münchow

16. November 2019, 05:00 Uhr

Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag in der Ludwigsluster John-Brinckman-Straße: Ein Patient wurde per Drehleiter über den Balkon im zweiten Obergeschoss sicher zu Boden und in den Krankenwagen gebracht, nachdem Rettungskräfte den Mann zuvor in der Wohnung behandelt hatten.