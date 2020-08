Jasnitz : Riesentank soll Katastrophe verhindern

Wasserreserve erreicht Löscheinsatz bei Waldbränden

von Marco Dittmer

14. August 2020, 05:00 Uhr

Im Jasnitzer Forst wird der Brandschutz weiter ausgebaut. In dieser Woche wurde eine 21 Meter lange Zisterne südlich des Bahndamms installiert. Mehr als 70 000 Liter fasst der Behälter, den die Schweriner Firma Greenlife hergestellt hat. Im Falle eines Waldbrandes stehen der Feuerwehr damit rund 25 Tankladungen zur Verfügung. Ein weiterer Behälter wurde bereits vor einem Jahr in den Wald gebracht. „Dieser ist ungefähr halb so groß“, sagt Forstamtsleiter Dietmar Schoop. Das Löschwasser soll eine größere Brandkatastrophe wie in Lübtheen im vergangenen Jahr verhindern.