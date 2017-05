Christina Stürmer in Neustadt-Glewe : Rock am Barracuda Beach

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der schönste Strand im Binnenland verwandelt sich am Sonntag, 4. Juni, beim Beach Open Air zur großen Freilichtbühne. Mit Sand unter den Füßen und einem Cocktail in der Hand können sich Besucher des Barracuda Beach in Neustadt-Glewe auf die rockigen Klänge von Christina Stürmer freuen.

Die österreichische Sängerin wird bei ihrem Auftritt nicht nur von ihrer Band begleitet, sondern ebenso von ihrer acht Monate alten Tochter. „Es gefällt ihr, dabei zu sein“, erzählt Stürmer. Sie kenne mittlerweile auch alle aus dem Team und schlafe gut im Tourbus, sagt die 34-Jährige. Auf die Bühne darf der Nachwuchs aber natürlich noch nicht. Besucher und Fans können sich am Sonntag sowohl auf neue Hits, als auch auf Klassiker der Ausnahmekünstlerin freuen.

Ab 18 Uhr ist Einlass am Barracuda Beach. Um die Stimmung anzuheizen, eröffnen „Boppin’B“ um 19 Uhr den Abend. Die fünf Aschaffenburger Rockabillys stehen bereits seit 30 Jahren auf der Bühne.

Karten für das Beach Open Air in Neustadt-Glewe gibt es unter anderem in der Stadtinformation Hagenow, der Tourist-Info in Schwerin und dem Reisebüro Hinzmann in Boizenburg. Außerdem können Tickets bei der SVZ in Ludwigslust, Parchim und Schwerin sowie direkt am Barracuda Beach käuflich erworben werden.

von Jacqueline Worch

erstellt am 31.Mai.2017 | 12:00 Uhr