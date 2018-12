Neustadt-Glewe : Schmackhafte Spendenaktion im Advent

von Kathrin Neumann

13. Dezember 2018, 11:44 Uhr

Am zweiten Nachmittag war das letzte Stück des Riesenstollens verkauft. „Damit haben wir 354 Euro eingenommen“, sagt Bäcker

Thomas Mahnke. „Wir runden auf 500 Euro auf, die wir den Volleyballkindern des SV Fortschritt Neustadt-Glewe spenden.“ In dem Stollen, den der Bäckermeister für den Weihnachtsmarkt gebacken und mit Bürgermeisterin Doreen Radelow angeschnitten hatte, steckten unter anderem mehr als neun Kilo Rosinen und mehr als vier Kilo Butter. Am Ende war er 26 Kilogramm schwer und drei Meter lang. In seinem Stollen stecke viel sächsischer Stollen, so Mahnke. „Ich habe einige Tipps von Freunden bekommen, die ich während meiner Meisterschule in Dresden kennenlernte.“