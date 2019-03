Rastow : Schmiererei in Hansa-Farben

von katt

17. März 2019, 19:44 Uhr

Für die Täter mag es ein Kavaliersdelikt sein. Für die Polizei ist es schlicht Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in Rastow Pulverhof ein Abwasserpumpwerk mit blauer, roter und weißer Farbe beschmiert. Bei den Tätern handelt sich offenbar um Hansa-Fans, wie auch bei Vorfällen an anderen Stellen in der Region. In Rastow müssen die Täter zwischen dem 8. und dem 11. März aktiv gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.