Balow : Schräg-schrille Show in Balow

Veranstalter der Travestie-Show verlost dreimal zwei Freikarten: Rufen Sie bis Montag 12 Uhr an

von Onlineredaktion SVZ

09. Februar 2019, 05:00 Uhr

Das Original „Zauber der Travestie“ kommt wieder nach Balow. Im Kultur- und Kommunikationszentrum – kurz Kuk – wird es am 24. Februar wieder schrill und schräg. Fräulein Luise und ihr Ensemble sind zu Gast mit ihrer Show „Zauber der Travestie“.

Die Zuschauer bekommen die Gelegenheit, in eine andere Welt aus Illusion und perfekter Täuschung einzutauchen. Charme und Witz sind Programm, wenn Marcel Bijou und Sarah Barelly sich unterhalten. Miss Jennifer, Ireen Su und Chris aus Berlin gesellen sich dieses Mal dazu. Auch das spanische Multitalent Denisse Zambrana ist mit dabei. Die Show liefert Kabarett der Extraklasse. Kenner der Show wissen das.

Die Lachmuskeln werden in jedem Fall an diesem Nachmittag ordentlich strapaziert werden. Darauf müssen sich die Zuschauer einstellen.

Mal heftig, mal mit Herz und alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau, am Ende wissen sie es nicht genau. Die Show „Der Zauber der Travestie“ gastiert am 24. Februar im Kuk in Balow – die Show startet um 16 Uhr, Einlass ist bereits um 14.30 Uhr.

Der Veranstalter stellt jetzt dreimal zwei Freikarten für die Travestie-Show zur Verfügung. Liebe Leser, Sie können gewinnen. Wenn Sie bis Montag, 11. Februar, 12 Uhr angerufen haben, können sie unter der Hotline-Nummer 01378 / 80 14 74 an (Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer) gewinnen. Die ersten drei Anrufer erhalten die Freikarten. Bitte Name und Adresse angeben.