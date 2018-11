Ludwigslust : Schüler mit Stand auf Markt

von svz.de

30. November 2018, 09:00 Uhr

Wer in der Vorweihnachtszeit auf der Suche nach einer schönen Geschenkidee ist, sollte auf dem Ludwigsluster Weihnachtsmarkt auch zum Stand der Schule an der Bleiche kommen. Die Weihnachtswichtel der Schule waren fleißig am Werkeln. Es wurde getöpfert, gebastelt, gebacken, geklebt und gesägt. Auch konnte die Gruppe „Töpferkunst“ mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Ravensburger Verlag einige neue Arbeitstechniken auf dem Töpferhof Hohenwoos erlernen. Die Einnahmen aus dem Verkauf aller Kostbarkeiten auf dem Weihnachtsmarkt kommen dem Schulausflug „Unsere Schule geht auf Reisen“ zugute.