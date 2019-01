Dömitz : Schulzentrum öffnet Türen

von svz.de

24. Januar 2019, 08:20 Uhr

Das Schulleben näherbringen – das wollen Lehrer und Schüler des Gymnasialen Schulzentrums Dömitz am Sonnabend, 26. Januar. Zwischen 9 und 12 Uhr findet dort der Tag der offenen Tür statt. Vor allem Eltern der zukünftigen Fünft- und Siebtklässler sind angesprochen, vorbeizuschauen, um einmal selbst einen Blick hinter die Schultüren zu werfen. Es gibt einiges zu entdecken. Ob auf eigene Faust oder in Begleitung der Elftklässler kann die komplette Schule besichtigt werden. Für Essen und Getränke wird ebenfalls gesorgt. Für die Eltern der Fünftklässler findet um 9 Uhr eine Info-Veranstaltung in der Aula statt, für die Eltern der Siebtklässler um 10.30 Uhr.