Ludwigslust : Selbsthilfegruppe trifft sich eine Woche später

27. Dezember 2018, 07:44 Uhr

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Schuppenflechte findet – nicht wie geplant am ersten Mittwoch im Monat statt –, sondern zu Beginn des Jahres am 9. Januar um 16 Uhr im Leseraum. Grund: Das Mehrgenerationenhaus Zebef in Ludwigslust hat in der ersten Januar-Woche noch geschlossen. Gruppenleiterin Ilona Szamaitat verrät, dass eine Apothekerin zu Gast sein wird.