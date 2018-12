von svz.de

18. Dezember 2018, 20:57 Uhr

„Mit Glanz und Gloria“ startet das Silvesterkonzert am 31. Dezember um 16 Uhr in der Stadtkirche Ludwigslust. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Ludwigslust und im Büro der Stadtkirchengemeinde erhältlich.