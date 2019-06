Ludwigslust : Skat-Sieger mit großem Vorsprung gekürt

von svz.de

18. Juni 2019, 20:25 Uhr

Den letzten Skat des Clubs „Kreuz Bube“ gewann Peter Martens mit einem Vorsprung von 800 Punkten. Der Tagessieger hatte 2797 Punkte. Auf den weiteren Plätzen kamen Klaus Tiedemann (1992) vor Norbert Adam (1893), Albrecht Dahms (1826) und Ralf Langner (1645). In der Vorwoche gewann Bernhard Moll (2446) vor Thomas Fahrenson (2102) und Gerd Spaar (1855). Die nächsten Abende sind öffentlich, beginnen freitags um 18.30 Uhr in Dieters Bierstuben in Groß Laasch.