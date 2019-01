Ludwigslust : Sozialverband berät zu Rente und Pflege

von Onlineredaktion SVZ

18. Januar 2019, 05:00 Uhr

Zur ersten kostenlosen allgemeinen Sozialberatung lädt der Ortsverband Ludwigslust des Sozialverbandes VdK MV am Donnerstag, 24. Januar, ein. Von 9 bis 11 Uhr bekommen Ratsuchende im Zebef am Alexandrinenplatz 1 an diesem Tag Antworten auf Fragen beispielsweise zu Rente, Grundsicherung, Schwerbehinderung oder Pflegeversicherung.

Der Sozialverband VdK Deutschland gilt als Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber der Politik. Alle Bürger werden kostenlos beraten. Der VdK vertritt seine Mitglieder auch juristisch vor Behörden und Sozialgerichten.

Der VdK-Ortsverband Ludwigslust organisiert immer am vierten Donnerstag des Monats von 9 bis 11 Uhr eine VdK-Sozialberatung. Die nächsten Termine: 28. Februar und 28. März.