Kummer : Sport mit der Politikerin

Maika Friemann-Jennert verbrachte Praktikumstag in der Senioren-Tages-Residenz Johnke

von Kathrin Neumann

30. August 2018, 12:00 Uhr

„Redefin mit dem Gestüt“, sagt Ella Jungblut und wirft den Ball zu Karl-Friedrich. „Kiel und die Kieler Woche“, ruft er. Die Tagesgäste der Senioren-Tages-Residenz Johnke sitzen auf der Terrasse. Nach Singen und Gymnastik steht jetzt der Denksport auf dem Vormittagsprogramm. Mittendrin ein jüngeres Gesicht – die CDU-Landtagsabgeordnete Maika Friemann-Jennert. Sie macht in der Tagespflegeeinrichtung in Kummer einen Praktikumstag. „Sich der Praxis zu stellen, ist ungemein hilfreich bei der politischen Entscheidungsfindung.“

Ella Jungblut ist jeden Tag in der Tagespflege Johnke. „Wenn man den ganzen Tag allein zu Hause sitzt, grübelt man doch nur“, sagt die 95-Jährige aus Groß Krams. „Und bei uns im Dorf sind ja sonst keine älteren Leute mehr.“ Alte Lieder zu singen, gemeinsam mit den anderen Tagesgästen Denksport zu machen – das macht ihr Spaß. „Da ist man beschäftigt und die Gehirnzellen haben etwas zu tun.“ Zu Kummer hat Ella Jungblut eine besondere Beziehung. „Meine Cousine lebte hier, und wir haben oft Karten gespielt.“ Auch Karl-Friedrich kennt Kummer von früher. „Vom Holzfest.“

In den Ablauf der Tagespflege hineinzuschnuppern, mit den Tagesgästen zu arbeiten, Kritik aufzunehmen, aber auch die Dankbarkeit für die Betreuung zu spüren, sei aufschlussreich und anstrengend gewesen, so Maika Friemann-Jennert. „Das Praktikum in der Tagespflege Johnke zeigte mir nicht nur einen anstrengenden Job direkt am Menschen, sondern auch Engagement des Personals, für das ich Danke sage.“ Aufgrund der demografischen Entwicklung halte sie es für dringend geboten, die „Konzertierte Aktion Pflege“ des Bundes landesseitig zu unterstützen. Für Ella Jungblut steht mit Blick auf die Tagespflege fest: „Schön, dass so etwas erfunden wurde.“