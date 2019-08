Ludwigslust : Sprechstunde im Bürgerbüro

von svz.de

22. August 2019, 09:46 Uhr

Die CDU-Landtagsabgeordnete Maika Friemann-Jennert und der CDU-Bundestagsabgeordnete Dietrich Monstadt laden am Montag, dem 26. August, in der Zeit zwischen 14 und 16 zu einer gemeinsamen Bürgersprechstunde ein.

Diese wird im Bürgerbüro von Maika Freimann-Jennert in Ludwigslust, Schloßstraße 37, stattfinden.

Alle interessierten Bürger haben hier die Möglichkeit, sich mit Anfragen, Anregungen oder Anliegen direkt und persönlich an die Abgeordneten zu wenden.

Zur besseren Koordinierung und um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter Telefon: 03874-3209377 oder per E-Mail unter friemann-jennert@cdu.wahlkreis-lwl.de gebeten.