Grabow : Starkes Duo im Einsatz für Kinder

Derzeit macht Alfred Gossow aus Dömitz bei Grabows Amtsjugendpflegerin Teresa von Jan ein Praktikum

von Sabrina Panknin

27. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Strikt nach Fahrplan läuft bei diesen beiden nichts: Teresa von Jan und Alfred Gossow teilen sich seit einigen Monaten ein gemeinsames Büro im Amtsgebäude Grabow. „Ich bin froh, dass ich Alfred habe“, sagt die Grabower Amtsjugendpflegerin. Alfred Gossow lächelt.

Beratung, Projektmanagement und -durchführung

Derzeit macht der Student ein Praktikum bei Teresa von Jan. Gut 700 Stunden muss er absolvieren. Das hört sich zunächst viel an. Ist es aber nicht. „Die 700 Stunden werden aufgeteilt, sodass ich bis 2021 Praktikant hier in Grabow bin“, erklärt Alfred Gossow. Der 25-Jährige hilft in der Woche bei der Amtsjugendhilfe – oftmals nachmittags, manchmal in Teilzeit oder auch mal ganztägig.

Am ersten Tag seines Praktikums springt Alfred Gossow gleich ins kalte Wasser. Die Abrechnung des Sommercamps 2019 lag bei Teresa von Jan auf dem Schreibtisch. Musste abgearbeitet werden. „Das gehört eben auch zu diesem Job“, sagt Teresa von Jan. Beratung, Projektmanagement und -durchführung, Beantragungen von Geldern, Abrechnungen... Doch vor allem stehen die Kinder und Jugendlichen des gesamten Grabower Amtes im Vordergrund.

Genau das gefällt Alfred Gossow. Der Dömitzer studiert Management Soziale Arbeit in Hamburg – allerdings in Teilzeit. „Ich studiere am Wochenende, in der Woche arbeite ich und bin einmal wöchentlich in Grabow“, erklärt Alfred Gossow. Schon immer sozial aktiv wolle er das auch später im Beruf sein, obwohl sich Alfred Gossow auch einen politischen Werdegang vorstellen könne. Seit Mai dieses Jahres gehört Alfred Gossow für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) zur Dömitzer Stadtvertretung.

Ich finde es wichtig, mich vor Ort zu engagieren. Alfred Gossow

Schon in seiner Jugend unterstützt er

Unter anderem im damaligen Jugendclub in Gorlosen. Diesen wieder aufleben lassen, ist jetzt Alfred Gossows Ziel. Als Praktikant in der Amtsjugendpflege Grabow. „Es ist wichtig, dass Alfred auch ein eigenes Projekt bekommt und ich ihm Feedback geben kann“, sagt Teresa von Jan.

Beiden liegt die Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen. „Wir sind die Schlüsselstelle zwischen den Verantwortlichen in den Behörden und den Ehrenamtlichen, ohne die es nicht geht“, verdeutlicht die Amtsjugendpflegerin. Im kommenden Jahr werde sich etwas verändern, verrät Teresa von Jan. „Ab 2020 gehören wir zum Modellprojekt des Landkreises.“

Vor zwei Jahren begann dieses Projekt im Landkreis Ludwigslust-Parchim – Goldberg-Mildenitz, Ludwigslust Land und Amt Plau am See gehören schon dazu, die erste Phase läuft derzeit aus. Neu hinzu kommen ab 2020 vier weitere Mitglieder: Neben dem Amt Grabow auch die Amtsbereiche Neustadt-Glewe, Dömitz-Malliß und Eldenburg-Lübz.

Wir wollen mit dem Projekt die Region stärken. Vor Ort sitzen die Verantwortlichen, die viel besser beurteilen können, was sie für ihre Kinder- und Jugendarbeit brauchen. Marko Rosin vom Fachdienst Jugend des Landkreises

Nach und nach werden die Kooperationsvereinbarungen zwischen Ämtern und Kreis geschlossen. Das Geld für die Kinder- und Jugendarbeit ist im Haushalt des Kreises eingestellt und bereits beschlossen. „Das Amt Grabow bekommt zum Beispiel 100 000 Euro, da auch das Freizeithaus Blue Sun dann zur Kooperationsvereinbarung gehört“, erklärt Marko Rosin.

„Wir müssen gesehen werden“

Mit dem Projekt solle vor allem für Finanzierungsstabilität in diesem Bereich, der viele freiwillige Aufgaben vorhält, gesorgt sein. Das Projekt solle in den kommenden Jahren verstetigt werden. „Ab dem Jahr 2022 solle es flächendeckend im Landkreis laufen“, so Marko Rosin.

Um die Vernetzung untereinander geht es auch Teresa von Jan. Deshalb nimmt sie regelmäßig an Treffen außerhalb ihres Amtsbereiches teil. „Wir müssen gesehen werden“, sagt die Grabower Amtsjugendpflegerin. Alfred Gossow sieht es ähnlich. Für ihn gibt es keinen schöneren Bereich. „Amtsjugendpfleger kann ich mir beruflich auch vorstellen“, sagt er. Darauf arbeitet er jetzt schon hin – im Studium wie auch im Praktikum. Die Abwechslung mache viel aus, die gibt es bei der Kinder- und Jugendarbeit auf jeden Fall. Nach Fahrplan läuft hier nichts.