Ludwigslust : Stillstand bis zum Mittag

Verdi-Warnstreik legte den Busverkehr in der Region lahm / Besonders Schulen in Malliß und Dömitz waren davon betroffen

von Dénise Schulze

24. Januar 2018, 12:51 Uhr

Hilmar Landsberg und seine Kollegen stehen vor dem geschlossen Tor der Niederlassung der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) in Ludwigslust, an den Zäunen hängen Verdi-Fahnen und Plakate mit der Aufschrift „Warnstreik“. Am gestrigen Dienstag hat hier bis zum späten Vormittag kein Bus den Hof verlassen, da Verdi aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen zum Warnstreik aufgerufen hatte. „Weil es hier um mehr geht“, war auf den Westen der Busfahrer zu lesen. Besonders betroffen von dem Streik war der Schülerverkehr, der an vielen Schulen in der Region zahlreichen Abmeldungen für den Tag führte.

„Etwa 45 Schüler wurden aufgrund des Streiks für den heutigen Schultag abgemeldet“, erklärt Gundis Mette, stellvertretende Schulleiterin der Regionalen Schule mit Grundschule in Malliß, auf SVZ-Anfrage. Rund 200 Schüler besuchen hier täglich den Unterricht, dieser konnte trotz des Streiks normal gehalten werden. „Aber die Ungewissheit der Eltern war sehr groß. Schließlich war das alles sehr kurzfristig. Selbst wenn sie ihre Kinder morgens zur Schule fahren konnten, war die Frage der Rückfahrt ja noch nicht geklärt“, so Gundis Mette. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim als zuständige Behörde für den Schülerverkehr erfuhr erst am späten Montagnachmittag vom bevorstehenden Streik, und erst nach 17 Uhr gab es „eine verbindliche Information“, so Andreas Bonin vom Landkreis, der umgehend eine Pressemitteilung herausgab.

Bereits um 4 Uhr morgens versammelten sich die Ludwigsluster Busfahrer vor der Niederlassung, um von ihrem Streikrecht Gebrauch zu machen. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns auszutauschen und zu diskutieren“, erklärt Busfahrer Hilmar Landsberg. „Und wir wollen zeigen, dass wir alle zusammenstehen“, ergänzt Verdi-Mitglied Axel Kreth. Gegen halb 11 öffneten sich die Tore der Niederlassung das erste Mal. „Die Kollegen machen sich auf den Weg nach Dömitz und Umgebung, damit ab 12 Uhr der Busverkehr wieder normal rollen kann“, erklärt Hilmar Landsberg. Bis 12 Uhr durfte gestreikt werden, und so lange hielt sich auch die Versammlung in Ludwigslust.

Dass die Rückfahrt der Schüler am Streiktag gewährleistet sein würde, war am Mittag am Gymnasialen Schulzentrum Dömitz noch nicht absehbar. „Sehr viele Schüler konnten nicht am Unterricht teilnehmen. Die Ankündigung kam einfach zu kurzfristig, und überhaupt gab es nur wenige Informationen für die Schüler und Eltern“, sagt Evelyn Timmermann, Leiterin des Schulzentrums in Dömitz. Da viele Eltern ihre Kinder nicht zur Schule bringen konnten und auch unsicher hinsichtlich der Rückfahrt waren, blieben die Schüler zu Hause. „Trotzdem fand der Unterricht statt, und die jüngeren Schüler wurden nach Schulschluss betreut, bis sie nach Hause konnten“, so Timmermann.

Weniger stark betroffen waren das Goethe-Gymnasium Ludwigslust, die Karl-Scharfenberg-Schule Neustadt-Glewe sowie die Friedrich-Rohr-Schule Grabow. Hier wurden jeweils nur wenige Schüler abgemeldet, da Eltern spontan Fahrgemeinschaften bildeten und auch andere Busunternehmen in diesen Orten tätig sind.

Stefan Lösel, Chef der VLP, war gestern Vormittag froh, als er gegen 10 Uhr wieder einigermaßen Normalität verkünden konnte. Der Streik habe ihn überrascht, die VLP sei schließlich tarifgebunden und gar nicht Verhandlungspartner in der Sache. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband kommen am heutigen Mittwoch in Rostock zu ihrer 3. Tarifrunde zusammen. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen ein Gehaltsplus von 180 Euro für ein Jahr für die rund 1600 Busfahrer und Mitarbeiter in den kommunalen Nahverkehrsgesellschaften.