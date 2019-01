Ludwigslust : Tag der offenen Tür am Goethe-Gymnasium

von Onlineredaktion SVZ

16. Januar 2019, 12:00 Uhr

Wenn das Goethe-Gymnasium Ludwigslust am Wochenende seine Türen öffnet, bekommen alle Interessierten einen Einblick hinter die Kulissen. Am Sonnabend, 19. Januar, sind alle von 9 Uhr an zum Tag der offenen Tür eingeladen. An ihm Tag werden Informationsveranstaltungen für die Schüler und Eltern durchgeführt, verschiedene Projekte präsentiert und die Fachräume geöffnet.

Insbesondere sind die Eltern mit ihren Kindern der Klassenstufe 6, die die Orientierungsstufe an der Regionalschule 2019 beenden werden und sich für den weiteren Bildungsweg ab Klasse 7 entscheiden müssen, eingeladen. Nach einer Begrüßung in der Eingangshalle findet für die Eltern um 9.15 Uhr im Kreistagssaal des Landratsamtes eine Veranstaltung statt, auf der das Gymnasium als Schulform dargestellt wird. Den Kindern wird während dieser Zeit von Lehrern und Neuntklässlern, den zukünftigen Teamern für die ,,Neuen“, die Schule gezeigt. Außerdem erhalten sie vielerlei Informationen, insbesondere zur Wahl der zweiten Fremdsprache und zum naturwissenschaftlichen Unterricht. Nach der Informationsveranstaltung haben natürlich auch die Eltern die Möglichkeit, sich in der Schule umzuschauen und mit den anwesenden Lehrern und Schülern ins Gespräch zu kommen.