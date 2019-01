Kummer : Tannenbäume am Sonnabend verbrennen

von svz.de

11. Januar 2019, 20:55 Uhr

In Kummer wird abgeschmückt. Zumindest können die Einwohner des Ludwigsluster Ortsteils am Sonnabend ihre Tannenbäume von der Feuerwehr abholen und verbrennen lassen. Das Tannenbaumfeuer beginnt um 17 Uhr. Der Förderverein sorgt für Essen und warme Getränke. Wer seinen Baum auf diese Art und Weise loswerden möchte, muss ihn bis 14 Uhr an die Straße gestellt haben. Dann fährt die Feuerwehr durchs Dorf und sammelt ein.