Dömitz : Tennemann als Stimmungsgarant

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Der Garant für das größtmögliche Stimmungshoch, das dank der stetigen Regenschauer bis in den Nachmittag beim 13. Norddeutschen Tag am Pfingstsonntag in Dömitz möglich war, der hieß Leif Tennemann. Der Allround-Unterhalter aus der Landeshauptstadt Schwerin brachte es mit seinem Potpourri an Amüsement und humorvollen Schüttelreimen fertig, dass die wenigen Besucher in der vom Regen tropfnassen Festungsanlage vor Lachen Tränen vergossen. Tennemann rettete die Veranstaltung, die ansonsten an Programmhöhepunkten altbewährte Folklore bot.

Erst zur besten Kaffeezeit klarte das Wetter entlang der Elbe auf. Die Sonne durchbrach die Wolken, die gastgebenden Bürgermeister aus Dömitz, aus der niedersächsischen Nachbarstadt Dannenberg und dem brandenburgischen Lenzen fiel der besagte Stein vom Herzen, denn mit den Sonnenstrahlen folgte doch noch so etwas wie ein Besucherstrom zum Pfingstvergnügen im Festungshof. Die regionalen Anbieter von handwerklichen Angeboten und selbst zubereiteten kulinarischen Genüssen, sowie von Kitsch und Kunst kamen aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf ihre Kosten. Die Gesichtsmalerinnen vom Jugendklub Neu Kaliß hatten nur wenig Kundschaft, und Leif Tennemann blieb lange Zeit der einzige Neugierige, der seine Fertigkeiten am Lenzener Filzstand ausprobieren wollte. Die 20 Hobbydarsteller des einst ehrwürdigen Lützower Freikorps waren aufgrund ihres Pflichtbewusstseins da bereits durchnässt, erwärmten sich an ihrer klaren Nudelsuppe, die sie in einem großen Topf über einer offenen Feuerstelle als Notration im Feldlager zubereitet hatten. Atemberaubende Fotografien von Flora und Fauna der Elblandschaft zwischen Hamburg und Magdeburg erblickten all die Besucher des Norddeutschen Tags, die die Ausstellung der Hamburger Foto-Profis Thomas Lerch und Oliver Ulmer in den Räumen des Informationszentrums des Unesco-Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe besichtigten. Diese Ausstellung ist noch bis kommenden Oktober dort zu sehen, informierte Hartmut Brun vom Info-Zentrum.

Die überdachte Freibühne im Festungsrund erlaubte ein Programm, dass das wenige Publikum doch bestens unterhielt. Die aus dem niedersächsischen Wendland stammende Volkstanzgruppe „De Oewerpetters“ unterhielt in ihren aufwendig und reich verzierten Originaltrachten mit plattdeutschem Liedgut und Tänzen.

Aus der Hansestadt Wismar war wiederum der Shanty-Chor Blänke angereist, um Lieder voller Seemannsgarn, Fernweh und Heimatliebe klangvoll zum Besten zu geben. Etwas spät reiste die Sängerin und Entertainerin Heide Mundo aus der Hansestadt Rostock an. Die Lützower Wächter an der Zugbrücke gewährten ihr in ihrem Auto dann sogleich freie Fahrt in den Festungshof. Mit dem Unterhaltungsangebot von Heide Mundo verflog dann endlich der Regen, der Norddeutsche Tag in Dömitz präsentierte sich dann immer mehr als ein Sonnentag zu Pfingsten. Das weitere musikalische Rahmenprogramm konnte dann ohne aufgespannten Regenschirm genossen werden.















von HASZ

erstellt am 07.Jun.2017 | 07:00 Uhr