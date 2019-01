Teurer Telefonanruf

Leser aus Lübtheen warnt: „Nicht bei kostenpflichtiger Nummer anrufen“

von Dieter Hirschmann

30. Januar 2019, 20:08 Uhr

Ihm sei in den vergangenen Tagen so ein ominöses Schreiben ins Haus geflattert, sagte der Herr aus Lübtheen in der Redaktion des Hagenower Kreisblattes, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung sehen möchte.

Die Familie aus der Lindenstadt möchte aber auf jeden Fall alle warnen, die ebenso ein Schreiben bekommen, nicht darauf zu reagieren. „Vor zwei Jahren bekamen wir schon einmal so eine Postkarte mit dem Hinweis, eine 0800er-Telefonnummer anzurufen. Immerhin ginge es um eine Zehn-Jahres-Rente“, sagt der Lübtheener. Er habe im Internet recherchiert und festgestellt, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelt. „Mann soll die Nummer anrufen, und dann gibt es eine Zehn-Jahres-Rente. Wer soll mir denn Geld schenken“, fragt er. Tatsächlich warnt die Polizei im Internet, dass es sich bei der Telefonnummer 0800/5855859 um eine teure Rückrufnummer handelt. Zudem gehe es nicht um den Gewinn, sondern darum, den Anrufern Losanteile zu verkaufen.