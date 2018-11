Neu Kaliß : „The Glory Gospel Singers“ in Neu Kaliß: Freikarten zu gewinnen

von svz.de

29. November 2018, 08:47 Uhr

Die Weihnachtstournee der „The Glory Gospel Singers“ aus den USA führt die Gruppe am Montag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr auch in die Johanneskirche Neu Kaliß. Das Programm heißt „Merry Christmas – Eine amerikanische Weihnacht“.

In ihren bunten Roben und mit ihrem kraftvollen Gesang füllen sie den Altarraum und die Kirche völlig aus. Der Chor wurde durch Konzerte in Japan, Europa und Skandinavien sowie Fernsehauftritte bekannt. Die besondere Ausstrahlung macht das Ensemble zu einem der in Deutschland am meisten gefragten Gospelchöre.

Der Veranstalter stellt dreimal zwei Freikarten für das Konzert zur Verfügung. Rufen Sie heute von 11 bis 11.30 Uhr unsere Hotline-Nummer 01378 / 26 00 99 15 an (Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Die ersten drei Anrufer erhalten die Freikarten. Bitte Name und Adresse angeben.

Karten im Vorverkauf: Reservix, Pfarramt St. Johannes, Bäckerei Sackel, Tourist-Information Dömitz, Bäckerei Görlitz, Kleines Kaufhaus.