Feuerwehr in Neustadt : Tombola am Strand

Teil des Erlöses in Neustadt für die Jugendwehr.

von Andreas Münchow

27. Dezember 2018, 20:24 Uhr

„Die Feuerwehr ist eine Institution. Sie ist immer zur Stelle – und das nicht nur, wenns brennt. Deshalb wollen wir sie jetzt auch mal unterstützen“, sagte Tobias Prager, Betriebsleiter des Barracuda Beach. Für die diesjährige Silvesterparty am Beach hat sich das Team um Tobias Prager deshalb etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir werden eine Tombola veranstalten. Zwanzig Prozent des Erlöses werden der Jugendfeuerwehr Neustadt-Glewe zugute kommen“, kündigt Prager an.

Weil alle 200 Eintrittskarten für die Party bereits im Oktober ausverkauft waren, dürfte der Erlös entsprechend ausfallen – zumal es auch tolle Preise gibt.

Tobias Prager: „Die Mitglieder der Feuerwehr leisten eine hervorragende freiwillige Arbeit. Wir als Barracuda-Team haben gute Beziehungen zur Neustädter Wehr und können das daher gut einschätzen. Mit dem Erlös der Tombola wollen wir die Nachwuchsarbeit unserer Feuerwehr unterstützen“, so Tobias Prager.

Solche Aktionen sollen künftig am Barracuda Beach Tradition werden, nicht nur an Silvester. Tobias Prager: „Wir wollen damit beispielsweise Menschen oder Vereine, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen, unterstützen.“