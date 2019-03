Ludwigslust : Training für die Lachmuskeln

Potsdamer Kabarettistin Tatjana Meissner am Sonnabend in der Ludwigsluster Stadthalle

von Onlineredaktion pett

07. März 2019, 12:00 Uhr

Sie ist wieder in Ludwigslust: Die Potsdamer Kabarettistin Tatjana Meissner kommt am Sonnabend, 9. März, um 19 Uhr in die Stadthalle. Zum Frauentag präsentiert sie ihr neues Programm „Die pure Hormonie“. Hier bekommt das Publikum all ihre Facetten und ihre wunderbare Selbstironie geboten, komödiantisch, intelligent und erotisch. In ihrem Programm widmet sich die Entertainerin nicht nur den allgemeinen Fortpflanzungsritualen ihrer Mitmenschen, sondern vor allem dem Fortbestand der Menschheit. Der Grund dafür ist, dass sich die ständig betroffenen Bio- und Ökonerds in ihrer Nachbarschaft permanent vermehren, wogegen ihre Tochter mit über 30 noch keinen Gedanken an eigenen Nachwuchs verschwendet.