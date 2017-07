Ludwigslust : Trommelwirbel zum Sechzigsten

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Passanten bleiben stehen. Fenster werden geöffnet, Menschen warten mit Handys oben auf ihren Balkonen. Gleich werden die Trommler den Alexandrinenplatz erreichen. Unten auf der Straße fährt jetzt kein Auto mehr. Die Polizei hat die Zufahrten zu Schlossstraße und Alexandrinenplatz gesperrt: Showtime für den Spielmannszug.

Zu seinem 60. Geburtstag hat sich der Fanfarenzug Ludwigslust ein Platzkonzert vor dem Schloss gewünscht. Nicht allein, sondern gemeinsam mit Musikern von zehn befreundeten Fanfarenzügen. „Was für ein Glück, dass es nicht regnet“, sagt Kirsten Heinsohn. Ihr Mann Uwe spielt Fanfare. Irgendwo zwischen den vielen bunt gekleideten Musikern, die im Gleichschritt zum Schloss marschieren. Uwe Heinsohn ist dienstältestes Mitglied im Fanfarenzug. Seit er neun Jahre alt ist spielt der 54-Jährige im Verein. Mit 14 Jahren hat er die Leitung übernommen und übt mit dem Nachwuchs jeden Freitag in der Fritz-Reuter-Schule. „Für mich ist Musik in der Gemeinschaft der schönste Ausgleich, den man sich denken kann“, sagt er.

Vor dem Schloss empfangen die Ludwigsluster die Musiker mit Applaus. Bürgermeister Reinhard Mach gratuliert mit Geschenken: „60 Jahre...“, sagt er anerkennend. „Da sind schon viele Generationen von Kindern durchgegangen.“ Einige der ehemaligen Mitspieler haben sich dieses Wochenende frei gehalten, um mit ihrem alten Verein zu feiern. Dazu haben die Ludwigsluster auf dem Zeltlager in Neustadt-Glewe ein großes Festzelt aufgebaut. „In 60 Jahren ist viel passiert“, sagt Heinsohn. Sein persönliches Highlight war die Fanfaronade in Potsdam 2013. Dort hatten die Ludwigsluster gemeinsam mit 27 anderen Fanfarenzügen den Rekord der längsten Fanfarenreihe der Welt zu Ehren der Queen übertroffen. „Für die Queen spielten in London 91 Fanfaren in einer Reihe. Wir schafften es in Potsdam mit 460.“ Im vergangenen Jahr sorgten die Ludwigsluster mit ihrer Qualifikation zur Weltmeisterschaft für Schlagzeilen. Die findet in diesem Jahr im November im Kalifornischen Palm Springs statt. Die Verlockung ist groß. „Aber die Teilnahme überschreitet unsere finanziellen Möglichkeiten“, so Heinsohn.

Das Konzert am Sonnabend vor dem Schloss endet dann doch noch im strömenden Regen. Die Zuschauer nehmen es sportlich, fordern sogar Zugaben. Und Uwe Heinsohn nutzt gleich die Gelegenheit, um weiter für Nachwuchs zu werben: „Vielleicht spielen wir dann irgendwann wieder in so einem langen Zug wie heute.“

von KAHE

erstellt am 24.Jul.2017 | 08:57 Uhr