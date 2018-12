Ludwiglsust : Überraschung am Heiligabend im Klinikum

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:41 Uhr

Damit hatten die Mitarbeiter der Chirurgie im Westmecklenburg Klinikum „Helene von Bülow“ wohl nicht gerechnet. Mit einem vollgepackten Präsentkorb besuchte Landrat Stefan Sternberg jetzt die Station am Heiligen Abend. Die Schwestern und Ärzte des Klinikums sind auch an Feiertagen – wie jedes Jahr – rund um die Uhr im Einsatz, um den Patienten, die über Weihnachten im Krankenhaus sind, das Fest so angenehm wie möglich zu machen. Landrat Stefan Sternberg sagte, dass es wichtig sei, den Mitarbeitern ein Zeichen zu geben. Der Landkreis steht zum Klinikum – an beiden Standorten in Ludwigslust und Hagenow. Gemeinsam mit Stiftspropst Jürgen Stobbe, Schwester Simone und Dr. Rüdiger Friedrich schaute sich der Landrat die Station genauer an.