Ludwigslust : Velo Classico mit Laufrad-Rennen

„Wir wachsen langsam aus den Kinderschuhen mit diesem Event“, sagte Detlef Koepke, Cheforganisator und Ideengeber der Velo Classico. „Und trotzdem sind wir noch ein Kleinkind, ein Baby, aber eines mit einer großen Vision“, betonte er bei einem Treffen mit Akteuren aus der Region, bei dem dem Rad-Event eine besondere Ehre zuteil wurde. Den Machern wurde der ADAC-Tourismuspreis MV überreicht.

Rund 350 Teilnehmer waren im vergangenen Jahr bei der spektakulären Radtour dabei. Zur diesjährigen dritten Auflage (16./17. September) hoffen die Organisatoren, Landrat Rolf Christiansen, der Tourismusverband und die beteiligten Städte und Gemeinden, mindestens 500 begeisterte Radler begrüßen zu können.

„Mit der Velo Classico haben die Veranstalter mit viel Enthusiasmus und Charme ein Event geschaffen, das international wahrgenommen wird“, begründete der ADAC seine Entscheidung. „Es stellt nicht nur einen zusätzlichen Besuchsanlass dar, sondern fördert auch das Image des Landes Mecklenburg-Vorpommern als Fahrrad-Destination.“ Die Velo Classico gebe zudem wichtige Impulse für die weitere Entwicklung einer touristisch noch nicht voll entwickelten Region. Letzteres sieht Ilka Rohr, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes MV, ein bisschen anders: „Wenn ich mir das Biosphärenreservat oder unsere Radwege beispielsweise anschaue, denke ich schon, dass wir eine gut erschlossene Region haben.“

Detlef Koepke wollte die Ehre nicht für sich allein. „Das ist nicht nur ein Gewinn für die, die diesen Preis entgegennehmen können, sondern ebenso für alle Partner der Veranstaltung.“ Ansonsten hätte es der ADAC auf den Punkt gebracht. „Die Velo Classico ist kein regional begrenztes, sie ist ein internationales Event“, so Koepke. In den vergangenen Jahren wären Radfahrer aus England, Frankreich und Australien dabei gewesen. „Auch in diesem Jahr werden wieder Teilnehmer aus England kommen“, so Koepke. Diese würden dann mit traditionell englischen Hüten bekleidet an der Tour teilnehmen.

Denn auch das ist eine der Besonderheiten der Velo Classico – die Kleidung. Viele Radfahrer werfen sich in Schale, tragen beispielsweise klassische Tweed-Mode und vereinen so die Kernwerte der Veranstaltung. „Vintage, Mode, Kultur und natürlich Fahrrad sind die Säulen, die bei der Velo Classico zusammenkommen“, erklärte Koepke. „Denn mit der Fahrradkultur hat sich auch die Mode gewandelt.“

Doch nicht nur in modischen Dingen zeigen sich die Teilnehmer klassisch. Auch bei ihren Drahteseln sind sie zeitbewusst. Das ist auch nötig, zumindest wenn man die 150 Kilometer lange „Heldenrunde“ in Angriff nehmen will. Sie darf nur mit einem Fahrrad befahren werden, das vor 1989 gebaut wurde. Alternativ gibt es aber auch noch die 45 Kilometer lange „Genießerrunde“ und die 90 Kilometer lange „Liebhaberrunde“, um die Besonderheiten der Region zu entdecken, regionale Produkte zu genießen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Neben Altbewährtem wie Live-Musik, Wettbewerben und Ständen für Sammler und Bastler wartet die Velo Classico in diesem Jahr mit einer Besonderheit auf. Anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Drais, dem Erfinder des Laufrades, wird es erstmals ein Laufrad-Rennen geben.

von Jacqueline Worch

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:00 Uhr