Dambeck/Grabow : Vereinsrunde im Alten Speicher

von svz.de

24. Januar 2019, 08:22 Uhr

„Vereine liegen uns am Herzen“ – unter diesem Motto sind Vereinsvorstände und Interessensgruppen aus den Gemeinden des Amtsbereiches Grabow nach Dambeck eingeladen. Grund: Die Schule der Landentwicklung möchte alle Vereine an einen Tisch bringen. Moderiert wird die Veranstaltung, die am Sonnabend, 26. Januar, von 10 bis 15 Uhr im Alten Speicher Dambeck stattfindet, von Prof. Dr. Henning Bombeck von der Universität Rostock und von Amtsvorsteherin Kriemhild Kant. Vor welchen Herausforderungen stehen die Vereine und Interessengruppen im Amtsbereich? Welche Möglichkeiten gibt es? Diese und weitere Fragen sollen gemeinsam beantwortet werden.