Neustadt-Glewe : Versuchter Raub auf Spielothek- Räuber verloren Stoffbeutel

von Polizeiinspektion Ludwigslust

10. Dezember 2019, 11:15 Uhr

Im Zusammenhang mit einem versuchten schweren Raub in einer Spielothek in Neustadt- Glewe am vergangenen Donnerstagabend, bittet die Kriminalpolizei in Ludwigslust um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich gegen 23:15 Uhr in der Ludwigsluster Straße. Dabei soll einer der beiden maskierten Täter eine Mitarbeiterin des Spielcasinos mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht haben.

Einem Gast der Spielothek gelang es, die beiden Täter in die Flucht zu schlagen. Dabei ließen sie einen schwarzen Stoffbeutel am Tatort zurück, den die Kriminalpolizei später beschlagnahmte. Einer der beiden Täter soll ca. 170 cm groß und schmächtig gewesen sein. Er trug kurzes dunkles Haar. Der zweite Tatverdächtige soll schlank und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein. Hinweise zu der Tat, zu den Tatverdächtigen oder zu dem auf dem Foto abgebildeten Stoffbeutel nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.