Neustadt-Glewe : Vor Polizei in Wald geflüchtet

Einer Kontrolle durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens des Reviers Ludwigslust haben sich zwei Crossmaschinenfahrer entzogen. Die Details zu diesem Vorfall nannte der Ludwigsluster Revierleiter Gilbert Küchler gestern im Gespräch mit der SVZ. „Am 26. Mai waren gegen 16 Uhr in der Breitscheidstraße in Neustadt-Glewe zwei Motocrossfahrer unterwegs. In Höhe des Marktes fuhren die beiden Fahrer dann in Richtung Bahnhof weiter. Beamte wollten daraufhin eine Verkehrskontrolle vornehmen und fuhren hinterher.“ Moto-crossmaschinen seien für den Straßenverkehr nicht zugelassen und hätten dort auch nicht zu fahren, so Gilbert Küchler. „Als die beiden Fahrer merkten, dass sich die Polizei für sie interessiert, erhöhten sie, trotz Gegenverkehrs, erheblich ihre Geschwindigkeit und überholten, setzten dann trotz Rotlichts an der Schrankenanlage rücksichtslos ihre Fahrt fort.“ Dabei reagierten sie auch nicht auf die Sondersignale der Beamten mit Blaulicht und Martinshorn und kamen der Aufforderung der Beamten, anzuhalten, nicht nach. Sie fuhren weiter in Richtung Klein Laasch. Hinter dem Ortsausgangsschild bogen sie dann nach links in den Wabeler Weg ab, fuhren querfeldein in den Wald und verschwanden mit Vollgas. „Trotz intensiver Suche im Nahbereich konnten die Beamten die beiden Fahrer nicht feststellen“, so Gilbert Küchler weiter.

Die Streifenwagenbesatzung hat während der Fahrt Fotos gemacht und ein Kurzvideo von den Crossfahrern gedreht. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Crossfahrern an das Revier (Tel. 03874 / 4110), so der Revierleiter. „Crossmotorräder sind im Straßenverkehr nicht zugelassen. Sie stellen ein erhebliches Gefährdungspotenzial für die Verkehrsteilnehmer dar. Wir verfolgen das als Straftat und ermitteln jetzt wegen des Verdachts auf den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verdachts der Gefährung des Straßenverkehrs.“

von Michael Seifert

erstellt am 03.Jun.2017 | 07:00 Uhr