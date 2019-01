Dömitz/Malliss : Wahlhelfer gesucht

Amtsverwaltung Dömitz-Malliß braucht Unterstützung für den 26. Mai

von Sabrina Panknin

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Ein Wahl-Marathon steht den wahlberechtigten Bürgern dieses Jahr wieder bevor. Auch im Amt Dömitz-Malliß laufen die Vorbereitungen für den 26. Mai bereits auf Hochtouren. Für die bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen werden derzeit noch Wahlhelfer im Amtsbereich gesucht. Konkret wählen die Bürger das europäische Parlament, den Kreistag, die Stadt- und Gemeindevertretungen sowie ehrenamtliche Bürgermeister am 26. Mai dieses Jahres.

Für diesen Wahl-Marathon braucht die Amtsverwaltung dringend ehrenamtliche Unterstützung. Die Amtsverwaltung teilt mit, dass nicht „alle Kandidaten für die Kommunalwahl in einem Wahlorgan (Wahlausschuss und Wahlvorstand/Briefwahlvorstand) tätig werden dürfen“, deshalb werde auf freiwillige Mitarbeiter gehofft. Wer das Amt Dömitz-Malliß bei der Durchführung der Wahl helfen möchte, wendet sich an die Amtsverwaltung unter 038758 / 31644 oder per E-Mail an: voss@amtdoemitz-malliss.de. sapa